«Ростов» объявил о переходе 23-летнего защитника Бобена

«Ростов» объявил о переходе 23-летнего словенского защитника Матии Бобена, который подписал контракт на 3 года.
«Уважаемые болельщики, между «Ростовом» и «Горицей» достигнута договорённость о переходе защитника Матии Бобена. Контракт заключён по схеме «3+1». 23-летний футболист выступал за молодёжную команду английского «Болтона», за клуб НК «Триглав», а также за словенскую «Горицу».
Мы приветствуем Матия в составе нашей команды и желаем ему успешных выступлений в жёлто-синей футболке. Добро пожаловать в «Ростов»!» — сообщается на сайте клуба.
Видео доступно в аккаунте «Ростова» в YouTube.
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