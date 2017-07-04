Бобен: не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»

Новичок «Ростова» Матия Бобен поделился эмоциями от перехода в российский клуб. Контракт заключён по схеме «3+1»
«Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как «Ростов». Хочу сказать болельщикам: я счастлив, что переход состоялся. Сделаю всё, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов», — цитирует Бобена официальный сайт «Ростова».
23-летний футболист выступал за молодёжную команду английского «Болтона», за клуб НК «Триглав», а также за словенскую «Горицу».
«Ростов» объявил о переходе 23-летнего защитника Бобена