«Бордо» рассчитывает арендовать Йовановича у «Зенита», но не хочет его выкупать

«Зенит» готов продать «Бордо» своего защитника Вукашина Йовановича, однако французский клуб не хочет совершать трансфер, а рассчитывает арендовать игрока, как и в прошлом сезоне, сообщает L`Equipe.
Ранее сообщалось, что 21-летнему сербу нет места в составе «Зенита» под руководством нового главного тренера Роберто Манчини, который собирается потратить большие средства на новичков. При этом «Бордо» весьма заинтересован в том, чтобы оставить Йовановича у себя, и готов предоставить ему достаточно игрового времени.
В минувшем сезоне Йованович принял участие в девяти матчах за «Бордо» во всех турнирах.