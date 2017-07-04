В «Краснодаре» надеются, что газон стадиона выдержит съёмки фильма Козловского

Исполнительный директор стадиона ФК «Краснодар» Владимир Аврамко рассказал о том, какие «увечья» газону могут нанести проходящие на арене съёмки фильма с рабочим названием «Тренер» известного российского актёра и режиссёра Данилы Козловского.
«В настоящий момент на нашем стадионе проходят съёмки художественного фильма с рабочим названием «Тренер». Режиссёром этой картины и исполнителем главной роли выступает известный российский актёр Данила Козловский. Съёмки фильма — мероприятие беспокойное, но конечно же это очень интересный опыт. Стараемся всячески поддерживать съёмочную группу, помогать ей максимально. На стадионе запланировано 17 съёмочных дней, из них 13 — ночные смены. Актёры работают по 12 часов подряд, и в это время задействованы все службы эксплуатации стадиона, работающие с ними в параллельном режиме.
Много сцен, связанных с игрой в футбол, снимается непосредственно на поле. Естественно, повторяется множество дублей. Актёры борются за мяч, падают, стелются в подкатах, но при этом видно, что все стараются по мере возможностей нанести газону наименьшие повреждения. Безусловно, какие-то «увечья» газон получит, без этого не обходится ни один матч, а тем более киносъёмка с её многочисленными дублями. Съёмки на стадионе завершатся 2 июля, и у нас будет ещё почти три недели до первого официального матча нового сезона. В нашем распоряжении имеется весь арсенал необходимой техники, и мы надеемся, что этого времени с лихвой хватит для того, чтобы привести поляну в полнейший порядок», — цитирует Аврамко официальный сайт «Краснодара».
Функционер сообщил также о том, что вместимость стадиона снизилась до 33 979 зрителей в связи с тем, что было убрано несколько мест, которые доставляли дискомфорт при перемещении зрителей. Ранее арена вмещала 34 291 человек.