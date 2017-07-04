«Аякс» требует у «Интера» не менее € 30 млн за Давинсона Санчеса

Защитник «Аякса» Давинсон Санчес привлёк внимание миланского «Интера», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Трансфер 21-летнего колумбийца оценивается амстердамским клубом в € 30 млн.
В сезоне-2016/17 Санчес провёл 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее появилась информация, что защитник Хайко Вестерманн и «Аякс» пришли к договорённости о досрочном расторжении контракта. В минувшем сезоне 33-летний футболист отыграл всего четыре матча за основную команду «Аякса» в чемпионате Нидерландов.