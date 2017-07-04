«Эвертон» включился в гонку за Мурьеля и предложил «Сампдории» € 20 млн

«Эвертон» составит конкуренцию «Севилье» и «Лацио» в борьбе за форварда «Сампдории» Луиса Мурьеля. Как сообщает Football Espana, «ириски» предложили за 26-летнего колумбийца € 20 млн.
Ранее сообщалось, что «Сампдория» отклонила предложения «Севильи» и «Лацио» по Мурьелю. В частности, андалусийцы предлагали за колумбийца € 13 млн плюс бонусы. Также появилась информация, что Мурьель находится в сфере интересов «Зенита».
В минувшем сезоне колумбиец провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.