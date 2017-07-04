Кейлор Навас: справился с критикой благодаря спокойствию и вере в бога

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отметил, что не теряет почвы под ногами, когда подвергается критике. По ходу минувшего сезона коста-риканский футболист был вынужден не раз слышать свист болельщиков в его адрес на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Я очень спокойный человек. Так что справился с критикой благодаря спокойствию и вере в бога. Кроме того, я способен много работать. Люди всегда будут говорить обо мне, это неизбежно. В те моменты я надеялся на бога и на свою семью. Они всегда рядом как в удачных, так и в неудачных моментах. Говорил себе, что должен наслаждаться работой, так как если ты не получаешь от неё наслаждение, значит не находишься в соответствующем состоянии. Сконцентрировался на мысли о том, что мне никому и нечего доказывать. После этого начал чувствовать себя лучше. Приобрёл идеальную форму, и это было заметно», — цитирует Наваса Marca.