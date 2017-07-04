Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ливерпуль» интересуется Серхио Рико

4 июля 2017, вторник. 06:45. Футбол

«Ливерпуль» положил глаз на голкипера «Севильи» Серхио Рико, утверждает ABC Sevilla. Мерсисайдцы готовы предложить за 23-летнего стража ворот € 12 млн, однако в его контракте прописана сумма отступных в € 30 млн. Если «Севилья» не захочет пойти на уступки, «Ливерпулю» будет крайне сложно выделить такую сумму из бюджета.

В минувшем сезоне Серхио Рико провёл 35 матчей в чемпионате Испании и пропустил 45 голов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» наряду с «Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «Бенфики» Рауля Хименеса.

Источник: ABCSevilla Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ливерпуль ФК Севилья Трансферы
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
07:02 Бирхофф: у Горецки не многое изменится от того, что он перейдёт в «Баварию»
07:00 В «Реале» надеются, что Хамес сообщит о желании сменить клубную прописку
07:00 Игрок «Вердера» Ятабаре арестован за нападение на полицейского во Франции
06:45 «Ливерпуль» интересуется Серхио Рико
06:29 Кейлор Навас: справился с критикой благодаря спокойствию и вере в бога
05:15 «Эвертон» включился в гонку за Мурьеля и предложил «Сампдории» € 20 млн
04:49 «Аякс» требует у «Интера» не менее € 30 млн за Давинсона Санчеса
03:12 Бонуччи отказался от перехода в «Барселону»
02:55 «Ливерпуль» и «Вест Хэм» претендуют на форварда «Бенфики»
01:49 «Зенит» готов отдать за Бонифаци € 7-8 млн
01:44 «Манчестер Юнайтед» повысил предложение по Перишичу до € 40 млн
01:38 Силкин: переход в «Краснодар» может несколько встряхнуть Кокорина
01:34 «Интер» заинтересовался защитником «Челси» Кристенсеном
01:17 Обамейянг стал трансферной целью «Милана»
01:05 В «Краснодаре» надеются, что газон стадиона выдержит съёмки фильма Козловского
00:53 Валеро: «Фиорентина» заставила меня плакать и потерять сон на несколько недель
00:45 «Бордо» рассчитывает арендовать Йовановича у «Зенита», но не хочет его выкупать
00:44 Бобен: не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»
00:30 «Ростов» объявил о переходе 23-летнего защитника Бобена
00:18 Доннарумма договорился с «Миланом» о продлении контракта с зарплатой € 6 млн
00:01 Президент «Наполи» объявил о переходе Уны, который отказал «Зениту»
3 июля 2017, понедельник
23:57 «Сан-Паулу» уволил Рожерио Сени с поста главного тренера
23:52 Черчесов: конфликта с Дзюбой не было — говорю категорически
23:45 Источник: «Бока Хуниорс» выдвинул встречное предложение «Зениту» по Павону
23:45 Черчесов: лимит на легионеров есть во всех странах, не надо всё к нему сводить
23:40 Черчесов: Акинфеев был номером один, и у нас как не было сомнений, так и нет
23:31 Гоналон: я провёл 17 лет в «Лионе», но чувствую, что Серия А мне подойдёт
23:24 Черчесов: какие вы чувствительные, не разговаривал я со СМИ на повышенных тонах
23:11 «Фиорентина»: Бернадески не продаётся
23:09 Экс-хавбек «Крыльев Советов» Бруно подписал контракт с «Серкль Брюгге»
22:58 Каррагер: ни один из летних новичков «Эвертона» не заиграл бы в «Ливерпуле»!
22:58 Арана, которым интересуется ЦСКА, заявил о желании остаться в «Коринтиансе»
22:43 Газзаев: та сборная России, что выступала на Кубке конфедераций, не готова к ЧМ
22:38 «Фенербахче» объявил о достигнутом соглашении с «Малагой» по переходу Камени
22:29 Майкл Кин: главная причина перехода в «Эвертон» — Куман
22:19 В Санкт-Петербурге дети из 64 стран приняли участие в форуме «Футбол для дружбы»
22:16 Щенсны попрощался с болельщиками «Ромы»
22:04 Газзаев: Кокорин был идеальным форвардом, а тренеры его испортили
22:03 Чалханоглу: я хочу помочь «Милану» вернуться на вершину
21:54 «Эвертон» объявил о переходе М. Кина, сумма трансфера может вырасти до £ 30 млн
21:42 Исландец Ингасон провёл первую тренировку в «Ростове»
21:30 Метшин: каждое крупное спортивное мероприятие выводит Казань на новый уровень
21:28 Джибриль Сиссе может возобновить карьеру в Швейцарии
21:18 Паредес: как ни странно, жена, в отличие от меня, многое знает о России
21:11 Сын Джорджа Веа подписал профессиональный контракт с «ПСЖ»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Чем вам запомнился Кубок конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017