«Ливерпуль» интересуется Серхио Рико

«Ливерпуль» положил глаз на голкипера «Севильи» Серхио Рико, утверждает ABC Sevilla. Мерсисайдцы готовы предложить за 23-летнего стража ворот € 12 млн, однако в его контракте прописана сумма отступных в € 30 млн. Если «Севилья» не захочет пойти на уступки, «Ливерпулю» будет крайне сложно выделить такую сумму из бюджета.
В минувшем сезоне Серхио Рико провёл 35 матчей в чемпионате Испании и пропустил 45 голов.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» наряду с «Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «Бенфики» Рауля Хименеса.