Игрок «Вердера» Ятабаре арестован за нападение на полицейского во Франции

Полузащитник бременского «Вердера» Самбу Ятабаре стал участником неприятного инцидента, произошедшего в Париже, сообщает Bild.
По дороге в аэропорт Шарль-де-Голль Ятабаре на автостоянке был остановлен французским полицейским, и между ними завязалась перепалка. От слов футболист перешёл к рукоприкладству. Страж порядка получил удар кулаком в глаз и упал. В результате Ятабаре был арестован.
По итогам минувшего сезона Ятабаре принял участие всего в двух матчах чемпионата Германии, не отметившись голами и результативными передачами.