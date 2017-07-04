Президент «Бетиса»: никакой встречи с «Реалом» насчёт Себальоса не запланировано

Руководство «Бетиса» в ближайшие дни не собирается обсуждать с мадридским «Реалом» вопрос возможного приобретения «сливочными» полузащитника Даниеля Себальоса. Об этом сообщил президент андалусского клуба Анхель Аро.
«Никакой встречи с «Реалом» насчёт Себальоса у нас не запланировано», — приводит слова Аро Marca.
Ранее вице-президент «Бетиса» Лоренсо Серра Феррер сообщил, что представители «Барселоны» интересовались его мнением о Себальосе. Однако в «Бетисе» очень надеются, что Себальос не перейдёт ни в «Реал», ни в «Барселону» и будет ещё много лет защищать цвета андалусской команды.
«Бетис» подтвердил интерес к Себальосу со стороны «Барселоны»