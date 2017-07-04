Думбия пропустит второй сбор «Ростова» из-за проблем с визой

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал, что малийский полузащитник Мусса Думбия отсутствует на втором сборе команды из-за проблем с визой.
«У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове», — приводит слова Бодылевского DonNews.
Он добавил, что 18-летний полузащитник молодёжной сборной Ирана и клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари также не проходит сборы с ростовчанами. Весной игрок был частым гостем на базе «Ростова».
«Реза Шекари с „Ростовом“ на сборах нет. Если он перейдёт в клуб, мы сообщим об этом», — сказал Бодылевский.
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