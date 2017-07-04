Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» поддерживают нападающего команды Кингсли Комана, попавшего недавно в неприятную историю. Об этом сообщил президент немецкого гранда Ули Хёнесс.
«Пусть никто не сомневается, что «Бавария» поддержит Комана. И я знаю, что сотрудники клуба очень заботятся о нём. Мы не оставим его одного», — приводит слова Хёнесса интернет-издание Sport1.
Коман недавно был арестован французской полицией в связи с обвинениями со стороны его бывшей девушки. Сообщалось, что между Команом и его бывшей подругой произошли две ссоры, касающиеся денег. Игрока обвиняли в домашнем насилии.