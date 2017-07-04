Айосе: «Атлетико»? Был интерес со стороны «Барселоны» и «Реала»

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Айосе Перес Гутьеррес не подтвердил информацию о том, что в его услугах заинтересован мадридский «Атлетико». Однако Айосе подчеркнул, что был интересен таким грандам, как «Реал» и «Барселона».
«Атлетико»? Был определённый интерес со стороны «Барселоны» и «Реала». Но больше всего мной интересовались в Англии. Необходимо кропотливо работать, чтобы такое случалось. Для футболиста важно, чтобы им интересовались, и мне звонил не один клуб, но в данный момент я полностью сосредоточен на «Ньюкасле», — приводит слова Айосе Onda Cero.
По итогам минувшего сезона Айосе принял участие в 36 матчах Чемпионшипа, став автором 9 голов и 6 результативных передач.