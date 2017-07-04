«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Моттой

Полузащитник Тьяго Мотта всё же останется в «ПСЖ», контракт с которым истёк 30 июня этого года. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 34-летний футболист подписал однолетнее соглашение. Новый договор рассчитан до 30 июня 2018 года. Ранее в прессе появилась информация, что стороны не смогли договориться и Мотта покинет команду.
В «ПСЖ» Тьяго Мотта играет с 2012 года, куда перешёл из «Интера». Всего на счету итальянца 203 официальных матча за французский клуб, 11 голов и 16 результативных передач.
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Переговоры «ПСЖ» и Мотты по новому контракту сорвались, игрок покинет команду