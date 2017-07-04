Акимов: Кокорину надо сосредоточиться на футболе, а не на гламуре и саморекламе

Бывший футболист «Зенита» и «Ростова» Дмитрий Акимов прокомментировал приход сразу нескольких футболистов ростовского клуба в стан сине-бело-голубых. Акимов, в частности, отметил, что приход нападающего Дмитрия Полоза в «Зенит» должен дополнительно мотивировать форварда Александра Кокорина.
«Мне кажется, приход Полоза как раз и заставит Кокорина работать. В «Зените» у него не было конкурентов. И особой мотивации совершенствоваться тоже. Безусловно, Кокорин — очень сильный нападающий. Возможно, ему просто не хватает характера. Внутреннего стержня, без которого невозможно добиться успеха. Александру стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре и саморекламе в социальных сетях. Ну а Полоз — человек дисциплинированный. Другие у Бердыева заиграть просто не могут», — цитирует Акимова «Спорт уик-энд».