Защитник «Эйбара» Лежён стал игроком «Ньюкасла»

Французский защитник Флорьян Лежён, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Эйбару», продолжит карьеру в Англии. 26-летний футболист подписал контракт с «Ньюкасл Юнайтед», о чём сообщает пресс-служба клуба. Договор рассчитан до лета 2022 года.
Флорьян Лежён стал вторым новичком после нападающего Кристиана Атсу, права на которого были выкуплены у «Челси». Во сколько француз обошёлся «сорокам», не сообщается.
Для новичка «Ньюкасла» это второе прибытие на Туманный Альбион. С 2015 по 2016 год футболист числился в составе «Манчестер Сити», но в июле 2016 года был продан в «Эйбар».
В прошлом сезоне испанской Примеры Лежён принял участие в 34 матчах, забил 1 гол, отдал 1 результативный пас и получил 7 жёлтых карточек.
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