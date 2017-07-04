Гендиректор «Уфы»: по поводу Облякова к нам никто не обращался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в клуб никто не обращался по поводу возможного приобретения полузащитника Ивана Облякова.
«По поводу Ивана Облякова к нам никто не обращался. Что касается всей трансферной кампании «Уфы», если появится подходящий нападающий, то мы будем в нём заинтересованы. В целом же состав команды сбалансирован. Понятно, что хотелось бы укрепить некоторые позиции, но в этот раз мы не потеряли ни одного лидера.
До сентября ещё есть время, чтобы посмотреть, как пройдёт старт сезона. Дальше двигаться будем от первых результатов. Сейчас на просмотре у нас никого нет. Посмотрели уже всех, кого хотели. Есть определённые планы на будущее, но о них говорить рано», – сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.