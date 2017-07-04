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Самба Сов: сделаю всё, чтобы стать лучшим Самба в «Динамо»

4 июля 2017, вторник. 10:50. Футбол

Полузащитник «Динамо» Самба Сов, который 20 июня стал игроком московского клуба, перебравшись из «Кайсериспора», рассказал, как прошла его адаптация в новой команде.

«Переход в «Динамо» — это вызов и шанс для меня. Был счастлив, когда поступило предложение. Рад, что партнёры по команде встретили меня здорово. Главный тренер, футболисты мне показались хорошими людьми. Надеюсь, мы сможем проявить себя как следует в новом сезоне.

Знаю, что Юрий Калитвинцев следил за мной, видел много моих матчей. Он хотел меня пригласить, так что полностью ему доверяю.

Слышал, что здесь уже был футболист, которого звали Самба, он ещё выступал в Англии. Знаю, что здесь играл француз Матьё Вальбуэна, но я тоже хорош. Сделаю всё, чтобы стать лучшим Самба в «Динамо», — рассказал футболист в беседе с пресс-службой клуба.

Самба Сов: знаю, что «Динамо» — великий клуб, очень хочется проявить себя
Источник: Официальный канал ФК "Динамо" в YouTube Сообщить об ошибке
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4 июля 2017, вторник
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