«Эвертон» рассчитывает на возвращение Руни

«Эвертон» надеется, что в стан команды вернётся нападающий Уэйн Руни, выступающий за «Манчестер Юнайтед». Как сообщает taklSPORT, ливерпульский клуб рассчитывает, что сможет договориться с «МЮ» и самим футболистом по финансовой составляющей сделки и форвард вернётся в клуб, в котором начинал свою карьеру.
Руни начал первые шаги в футболе в «Эвертоне», а с 2002 года начал выступать за основную команду. В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», где выступает до сих пор.
Ранее в СМИ сообщалось, что клубы, заинтересованные в футболисте, отпугивает его высокая зарплата, а также то, что «МЮ» не хочет отпускать своего форварда бесплатно.