Гвардиола объяснил, почему считает Месси лучшим футболистом мира

Бывший главный тренер «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», в очередной раз назвал нападающего каталонской команды Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Испанский специалист объяснил, почему он так считает.
«Месси – лучший футболист, которого я когда-либо видел. Лучшим его делает не то, что он показывает на поле, а то, как просто он делает всё. Самым великим является не тот, кто обводит трёх-четырёх соперников, а тот, кто делает это лучше любого другого. Просто и всегда хорошо. Он никогда не ошибается», — приводит слова Гвардиолы L'Esportiu.
Месси в пятый раз признан MVP «Барселоны» по итогам сезона