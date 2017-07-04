Клопп заинтересован в услугах полузащитника «РБ Лейпциг» Кейта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в услугах полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта, сообщает Mirror.
Согласно информации источника, немецкий специалист встречался с футболистом и убеждал его перейти в стан мерсисайдцев.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов продать Кейта английскому гранду за £ 70 млн. Однако по окончании сезона-2017/18 у Кейта есть возможность покинуть «Лейпциг» за € 50 млн.
В сезоне-2016/17 Кейта провёл за «Лейпциг» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач, чем помог своему клубу выйти в Лигу чемпионов.
Полузащитник «Лейпцига» Кейта хочет играть за «Барселону», «Реал» или «Ман Сити»