С. Мкртчян покинул пост генерального директора «Армавира»

В связи с переходом на другую работу генеральный директор «Армавира» Сурен Мкртчян покинул свой пост. C 1 июля он начал заниматься вопросами земельных отношений, юридической стороной проектирования и строительства нового стадиона, академии и базы армавирского клуба в микрорайоне Северный.
«ФК «Армавир» благодарит Сурена Размиковича за работу, проделанную на благо клуба, и желает плодотворной работы и больших успехов на новом месте», — говорится на официальном сайте армавирской команды.
Бывший вратарь «Спартака» перешёл в «Армавир»