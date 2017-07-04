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«Ахмат» может подписать контракт с форвардом «Коринтианса» Леандро Жаба

4 июля 2017, вторник. 11:46. Футбол

Нападающий Леандро Жаба Родригес Лима, права на которого принадлежат «Коринтиансу», может продолжить карьеру в «Ахмате». По информации бразильского портала Terra, футболист в минувшие выходные вылетел в Европу, чтобы пройти медицинское обследование.

За трансфер 18-летнего форварда «Ахмат» заплатит € 3 млн. Отмечается, что после согласования деталей футболист вернётся в Бразилию.

В текущем сезоне бразильской Серии А Жаба принял участие в 1 матче, проведя на поле 21 минуту. На счету нападающего 11 матчей за молодёжную сборную Бразилии.

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Источник: Terra Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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