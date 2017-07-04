Витоло будет играть за «Лас-Пальмас», а потом перейдёт в «Атлетико»

Полузащитник «Севильи» Витоло близок к переходу в мадридский «Атлетико», сообщает Marca.
Столичный клуб из-за санкций ФИФА не имеет права регистрировать новых футболистов до января 2018 года. В результате этого трансферная операция будет осуществлена следующим образом: «Атлетико» даст Витоло € 40 млн для того, чтобы заплатить сумму своих отступных «Севилье». Приобретя статус свободного агента, Витоло перейдёт в «Лас-Пальмас», а со второго круга будет играть за «Атлетико». Столичный клуб обо всём уже договорился с «Лас-Пальмасом».