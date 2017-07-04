Экс-хавбек «Фиорентины» Иличич пройдёт медосмотр для «Аталанты»

Бывший полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич близок к переходу в «Аталанту». Football Italia сообщает, что 4 июля футболист должен пройти медицинское обследование для «провинциалов».
Словенский хавбек находился в шаге от перехода в «Сампдорию», но в последний момент выбрал «Аталанту», которая по итогам сезона-2016/17 пробилась в Лигу Европы. Иличичу было предложено подписать трёхлетний контракт с окладом € 5,5 млн плюс бонусы.
Контракт 29-летнего футболиста с «Фиорентиной» истёк, так что «Аталанте» игрок достанется бесплатно.
Статистику выступления Йосипа Иличича в минувшем сезоне итальянской Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».