Гвардиола: думают, что «Барселона» всегда должна выигрывать ЛЧ, но это не так

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», отметил, что болельщики иногда предъявляют слишком высокие требования к каталонской команде.
«Люди думают, что «Барселона» всегда должна выигрывать ЛЧ, но это не так. С каждым разом побеждать на этом турнире всё труднее. Поскольку я обязан «Барселоне» всем тем, чего добился, было бы неплохо сделать призыв к спокойствию и терпению. Сложно побеждать на стадионах «Ливерпуля», «Челси», «Ювентуса», «Реала», в Германии и в Париже. В последние годы испанские клубные команды доминируют, но есть и другие очень сильные клубы», — приводит слова Гвардиолы L'Esportiu.