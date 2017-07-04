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Вартапетов: Глушаков признается в боли, только когда у него что-то оторвётся

4 июля 2017, вторник. 12:41. Футбол

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказал своё мнение о морально-волевых качествах игроков столичной команды.

«Часто игроков приходится сдерживать, когда ребята не до конца готовыми рвутся на поле. Есть такие бойцы, как Денис Глушаков. Так тот, кажется, признается в боли врачу, только когда у него что-то полностью оторвётся. Не раньше. Из нынешнего состава никто имитировать травму или нарочно преувеличивать её степень точно не станет. Скорее наоборот, постараются лишний раз не беспокоить окружающих. Поэтому мы просим ребят при малейшем дискомфорте сообщать о нём врачам, чтобы снизить потери времени на лечение.

По окончании сезона наш капитан всем одноклубникам – и игрокам, и персоналу – преподнёс подарок. Это была ограниченная специальная серия – водка «От Глушака». Правда, я её вряд ли когда-то попробую. Это коллекционное издание – рука не поднимается открыть», — рассказал Вартапетов спецкору «Чемпионата» в Турции Олегу Лысенко.

Полностью эксклюзивное интервью с Вартапетовым читайте на «Чемпионате» сегодня.

Глушаков: отпуск был настолько коротким, что растерять форму было невозможно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Денис Глушаков
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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