Касемиро: хочу, чтобы Роналду остался в «Реале», не хочу играть против лучшего

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро выразил надежду на то, что нападающий команды Криштиану Роналду не сменит клубную прописку. Согласно сообщениям испанских СМИ, футболист сборной Португалии сказал президенту «сливочных» Флорентино Пересу, что не хотел бы покидать «Королевский клуб».
«Я хочу, чтобы Роналду остался в «Реале». Это лучший в мире футболист, а я не хочу играть против лучшего. Потому и хочу видеть его в нашей команде», — приводит слова Касемиро Marca.
Недавно испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.