Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт со своим нынешним клубом до лета 2022 года, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Соглашение футболиста сборной Аргентины уже полностью готово, и 15 июля он поставит свою подпись под ним. К концу действия нового контракта Месси уже будет 35 лет.
По ходу предыдущего сезона СМИ неоднократно поднимали вопрос пролонгации соглашения игрока. Были клубы, готовые предложить Месси больше, однако руководство каталонского клуба неизменно подчёркивало, что не сомневается в том, что аргентинец продолжит выступление на «Камп Ноу».
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