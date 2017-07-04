Фурсенко прибыл в расположение «Зенита» на сборе в Австрии

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко прибыл в расположение петербургской команды, которая в настоящее время проводит сбор в австрийском Кицбюэле, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
16 мая «Зенит» официально объявил о назначении Фурсенко. В этой должности 63-летний Фурсенко сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года.
«Зенит» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги.
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