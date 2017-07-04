Видаль – о конфликте с Киммихом: сказал ему, чтобы меньше говорил и больше играл

Полузащитник сборной Чили и мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал стычку с хавбеком сборной Германии и одноклубником Джошуа Киммихом. Инцидент произошёл на 59-й минуте финального матча Кубка конфедераций, когда Киммих задел вратаря чилийцев Клаудио Браво, а Видаль вступился за голкипера.
«Это была достойная игра. Страсти накалились. Нам нужно было кое-что прояснить. После игры мы не виделись, но через 20 дней встретимся. Я только сказал ему, что нужно меньше говорить и больше играть. Но всё в порядке, это лишь эмоции. Мы остаёмся друзьями», — цитирует Видаля Bild.
Прокомментировал инцидент и сам Киммих.
«Это не будет проблемой на первой тренировке «Баварии». Я ничего не сказал, он мне высказал несколько вещей. Но мне всё равно, такое случается в футболе», — заключил Киммих.