Почти 60 московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций — 2017

Департамент спорта и туризма Москвы подвёл первые итоги ценового мониторинга отелей. В некоторых гостиницах цены перед Кубком конфедераций завышали на 20-30 процентов — таких гостиниц почти 60. К такому выводу пришли в столичном департаменте спорта и туризма после подведения первых итогов ценового мониторинга гостиничных номеров. В течение месяца до начала матчей в Москве эти отели предлагали номера по ценам, которые превышали допустимые в среднем на 20-30 процентов.
Максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций ФИФА — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена во всех городах, которые принимают турниры. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Максимальная стоимость гостиничного обслуживания зависит от категории отеля и типа номера. Так, согласно постановлению, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвёздочных — 6570 рублей, в трёхзвездочных — 10 750 рублей. В эту стоимость должна входить комиссия агентств или систем онлайн-бронирования, а также завтрак, если он включён в базовый тариф.
«В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звёздности. В 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20-30 процентов», — цитирует руководителя департамента спорта и туризма Николая Гуляева официальный сайт мэрии Москвы.