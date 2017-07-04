Месси опубликовал фрагмент свадебного танца

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выложил в «Инстаграме» фрагмент свадебного танца с Антонеллой Рокуццо. Их бракосочетание состоялось 30 июня в городе Росарио, который является родным для Месси и Рокуццо.
На свадьбу было приглашено около 250 гостей, в числе которых помимо родственников друзья детства Месси, его одноклубники — Неймар, Луис Суарес и Херард Пике вместе со своей женой Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро. Отметим, что Месси предложил всем гостям не делать подарков ни невесте, ни ему, а вместо этого вносить деньги в его благотворительный фонд по оказанию здравоохранительной, образовательной и спортивной помощи детям.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Месси.