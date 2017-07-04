Юный болельщик выбрил на затылке силуэт Роналду

Некоторые поклонники таланта нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду не удовлетворяются только тем, чтобы просто наслаждаться его игрой. Они подчёркивают свою любовь к футболисту сборной Португалии и самыми оригинальными способами.
Один из таких любителей футбола решил сделать причёску в честь своего кумира. В социальных сетях появилось видео с изображением юного любителя футбола, который выбрил себе на затылке силуэт Роналду в привычной для него стойке. Рядом можно увидеть мяч, а сбоку — выбритое CR7.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».