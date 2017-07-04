«Кубань» подписала контракт с полузащитником «Зенита-2»

Состав «Кубани» пополнил 22-летний полузащитник Данила Ящук. В стан жёлто-зелёных хавбек перешёл из «Зенита-2». Контракт с Данилой Ящуком рассчитан на три года.
В минувшем сезоне за вторую команду клуба из Санкт-Петербурга Ящук провёл 33 матча, сделав пять голевых передач. С 2011 года футболист привлекался в различные юношеские сборные страны, а также провел шесть поединков за российскую «молодёжку».
«Я очень рад оказаться в таком большом клубе, как «Кубань». Спасибо главному тренеру Евгению Игоревичу Калешину за то, что лично позвал меня в команду. Переговоры с жёлто-зелёными шли уже давно, но после разговора с Калешиным я принял окончательное решение о переходе. Мне импонирует стиль игры «Кубани», которая постоянно стремится действовать в комбинационном ключе, доминируя на футбольном поле», — цитирует Ящука пресс-служба «Кубани».