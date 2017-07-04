Алиев: думаю, что в скором времени что-то клюнет и будет какая-то команда

Бывший полузащитник сборной Украины, «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев рассказал, что ещё не объявлял о завершении карьеры и в настоящее время ждёт предложений от команд. Ранее стало известно, что 32-летний украинец оформил покер за команду «Катандзаро» в матче 6-го тура киевской Суперлиги с «Воскресенкой» (5:3).
«Я играю, просто поддерживаю форму чисто для себя. Мы играем на чемпионат Киева, это непрофессиональная команда. Я не завершил карьеру и никогда об этом не объявлял. Сейчас бегаю, чтобы поддерживать форму. Думаю, что в скором времени что-то клюнет, как говорится, и будет какая-то команда», — цитирует Алиева FootballHub.