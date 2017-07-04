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«Краснодар» заявил Янбаева под 55-м номером

4 июля 2017, вторник. 15:27. Футбол

«Краснодар» сегодня внёс защитника Рената Янбаева в заявку на предстоящий сезон в российской футбольной Премьер-Лиге. 33-летний футболист будет выступать за краснодарскую команду под 55-м номером, сообщает официальный сайт РФПЛ.

13 июня «Краснодар» объявил о переходе Янбаева в статусе свободного агента. Контракт с защитником был подписан сроком на два года.

В прошлом сезоне Янбаев защищал цвета московского «Локомотива». Также в своей карьере он выступал за ЦСКА, «Анжи», «Химки», «Кубань» и «Зенит».

«Краснодар» объявил о переходе Янбаева
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Ренат Янбаев
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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