«Краснодар» заявил Янбаева под 55-м номером

«Краснодар» сегодня внёс защитника Рената Янбаева в заявку на предстоящий сезон в российской футбольной Премьер-Лиге. 33-летний футболист будет выступать за краснодарскую команду под 55-м номером, сообщает официальный сайт РФПЛ.
13 июня «Краснодар» объявил о переходе Янбаева в статусе свободного агента. Контракт с защитником был подписан сроком на два года.
В прошлом сезоне Янбаев защищал цвета московского «Локомотива». Также в своей карьере он выступал за ЦСКА, «Анжи», «Химки», «Кубань» и «Зенит».
«Краснодар» объявил о переходе Янбаева