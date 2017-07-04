«Эспаньол» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Маурисио

Полузащитник «Зенита» Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола». Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Также в услугах бразильского футболиста заинтересованы некоторые итальянские клубы.
Контракт 28-летнего полузащитника с «Зенитом» действует до лета 2019 года. В питерский клуб Маурисио перебрался в январе прошлого года на правах свободного агента из «Терека».
Маурисио провёл за «Зенит» 42 официальных матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. По данным Transfermarkt, Маурисио оценивается в € 3,5 млн.
Нобоа, Кокорин и Маурисио отметились голами в двусторонке «Зенита»