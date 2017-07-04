«Тосно» объявил об уходе Милевского

Украинский нападающий Артём Милевский покинул «Тосно». Об этом говорится на официальном сайте клуба. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В составе «Тосно» 32-летний украинский нападающий провёл 18 матчей минувшего сезона, 17 из которых – в первенстве России среди команд клубов ФНЛ, и один – в Кубке России, с московским «Локомотивом». По итогам сезона-2016/17 «Тосно» пробился в российскую Премьер-Лигу.
«Клуб благодарит Артёма за профессиональную работу и желает дальнейших успехов в игровой карьере», — говорится в сообщении.
Агент: если по Милевскому будет стоящее предложение, мы с «Тосно» примем решение