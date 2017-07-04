Гинтер перешёл из дортмундской в мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер перебрался в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Об этом говорится на официальной странице мёнхенгладбахского клуба в «Твиттере». На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.
«Команда обладает огромным потенциалом, атмосфера в клубе потрясающая. Я счастлив быть здесь», — сказал Гинтер.
Полузащитник сборной Германии будет выступать за «Боруссию» под 28-м номером. Ранее сообщалось, что мёнхенгладбахцы заплатят за 23-летнего хавбека € 17 млн, а контракт будет рассчитан до лета 2021 года.
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Гинтер за € 17 млн перейдёт из дортмундской в мёнхенгладбахскую «Боруссию»