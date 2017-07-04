Джибриль Сиссе будет выступать за клуб третьего швейцарского дивизиона

35-летний бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Швейцарии. Сам футболист объявил, что будет играть за клуб «Ивердон» из третьего швейцарского дивизиона.
«В этом сезоне я буду игроком „Ивердона“. Спасибо за ваши сообщения поддержки, это делает меня счастливым», — написал Сиссе в «Твиттере».
Сиссе начал профессиональную карьеру в 1998 году в «Осере», где надолго стал одним из лидеров клуба. В 2004 году форвард перешёл в «Ливерпуль». Далее он выступал за «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Аль-Гарафу», «Кубань» и «Бастию». За сборную Франции Сиссе провёл 41 матч, забив девять голов.