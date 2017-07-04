«Тоттенхэм» проведёт товарищеский матч с «Ювентусом» на «Уэмбли»

«Тоттенхэм Хотспур» проведёт в преддверии старта сезона товарищеский матч с «Ювентусом». Встреча состоится 5 августа на стадионе «Уэмбли», сообщает официальный сайт лондонского клуба.
В следующем сезоне «Тоттенхэм» будет проводить свои домашние матчи на «Уэмбли» из-за реконструкции домашней арены «Уайт Харт Лейн».
«Этот матч станет важной частью нашей подготовки, особенно в преддверии сезона в Премьер-лиге, который начнётся всего через неделю. Мы сыграли с «Ювентусом» в Австралии в межсезонье в прошлом году, и это была очень конкурентоспособная, очень полезная для нас игра, и мы ожидаем что-то похожее в этом году на «Уэмбли», — сказал наставник «шпора» Маурисио Почеттино.