«Челси» подписал пятилетний контракт с Абрахамом и отдал его в аренду «Суонси»

Нападающий Тэмми Абрахам продлил контракт с «Челси», но сезон-2017/18 проведёт в аренде. 19-летний футболист будет выступать за «Суонси Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт рассчитан на пять лет.
В прошлом сезоне Тэмми Абрахам также на правах аренды играл за «Бристоль Сити». В составе «зарянок» нападающий в 41 матче Чемпионшипа забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи.
Тэмми Абрахам является игроком молодёжной Англии. На его счету 10 матчей и 3 гола.
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