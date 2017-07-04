Экс-вратарь «Ростова», «Ахмата» и «Москвы» Амельченко завершил карьеру в 32 года

Белорусский вратарь Антон Амельченко, известный в России по выступлениям за «Москву», «Ростов», «Ахмат» и «Факел», объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Последним клубом 32-летнего футболиста был минский «Крумкачы», контракт с которым он подписал в январе этого года.
«Врачи сказали, что нельзя играть в футбол из-за проблем с коленом. Пока не поправлюсь, мне ничего делать нельзя. Два месяца уже прохожу процедуры. Я не знаю, надолго ли всё затянется. Врачи из Германии сказали делать операцию, потом полгода-год восстанавливаться. Слёзы наворачивались, когда позвонили и сообщили. Сейчас, конечно, смирился. Кому-то везёт, кому-то так… Другого выбора нет.
В Минске советовался с опытными врачами, сказали, что если в футбол играть не буду, то лучше не делать операцию. Просто полечиться, взять паузу — и всё. Но в футбол больше не играть. Велосипед и бассейн — всё, что мне можно. Такая вот ситуация. Всё это грустно и печально, но жизнь продолжается.
Надеюсь вылечиться и тренировать. У меня есть предложения уже, но надо сначала вылечиться. Учиться надо, в Минск поступать. Если честно, мне бы хотелось работать с молодёжью, это даже интереснее, чем в команде Высшей лиги. Не в школе какой-нибудь, а с дублем, например», — цитирует Амельченко официальный сайт «Крумкачы».