Владлен Бабаев объявил об уходе из «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Владлен Бабаев объявил об уходе из клуба, воспитанником которого он является.
21-летний хавбек продолжит карьеру в «Волгаре», о чём сообщается на официальном сайте астраханского клуба.
«Красно-белые. Пришло время двигаться дальше! Хочу сказать большое спасибо „Спартаку“. За то, что воспитали меня! Всем удачи», — написал Бабаев в своём «твиттере».
В прошлом сезоне Бабаев в 30 матчах молодёжного первенства России отметился 9 голами и помог команде выиграть чемпионат.
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