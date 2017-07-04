Игнашевич на сборе ЦСКА приступил к работе на поле

Защитнику московского ЦСКА Сергею Игнашевичу в понедельник было проведено этапное медобследование в одной из клиник в Австрии, где команда ведёт подготовку к новому сезону.
Как сообщает официальный сайт красно-синих, медобследование показало, что восстановление идёт по плану, и сегодня 37-летний защитник приступил к работе на футбольном поле.
Напомним, что Игнашевич в мае перенёс операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы и на сборах команды работает по индивидуальной программе.
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