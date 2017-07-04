«Динамо» объявило стартовый состав на контрольный матч с «Кукеси»

Стал известен стартовый состав «Динамо» на товарищеский матч с албанским клубом «Кукеси».
«Динамо»: Нарубин, Морозов, Хольмен, Шунич, С.Терехов, Катрич, Сапета, Зотов, Панченко, Вандерсон, Бечирай.
Запасные: Лещук, Козлов, Белоруков, Калугин, Евгеньев, Ненахов, Ташаев, Темников, Ионов, Сов, Соснин, Кузьмин, Луценко, Погребняк.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 18:30 по московскому времени. Ранее команды с друг другом не встречались. Этот матч станет их первой очной встречей.