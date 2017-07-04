Агент: у Милевского есть предложение из РФПЛ, но приоритет — европейская лига

Александр Панков, агент форварда Артёма Милевского, прокомментировал расторжение контракта с «Тосно», а также поделился мыслями о будущем украинца.
«Мы договорились с «Тосно» расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Все остались довольны, мы пожали друг другу руки. Большое спасибо клубу, что он пошёл нам навстречу.
Для Артёма самое главное — игровая практика. К сожалению, в прошлом сезоне она у него была не в том количестве, в каком хотелось бы. Ему 32 года, и не хочется получать небольшое количество времени — даже в Премьер-Лиге.
Мы вместе с Артёмом, его семьёй и руководством «Тосно» приняли решение искать новый клуб, где будет возможность играть и показывать себя. Мы с «Тосно» можем смотреть друг другу в глаза, всё было честно, правильно. Сейчас есть варианты и в европейских чемпионатах, и в других. Также есть вариант с РФПЛ, но он не в приоритете.
Наше приоритетное направление — европейский чемпионат. Есть предложения из Греции, Кипра, ближнего зарубежья. В ближайшие дни мы примем решение", — сказал Панков в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».