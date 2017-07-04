Таски: уверен, «Спартак» сможет отстоять чемпионский титул

Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил мнение, что красно-белые в новом сезоне сумеют защитить титул чемпиона России.
«Мы прекрасно понимаем, что другие ведущие клубы сделают всё возможное, чтобы отобрать у нас титул, вместе с тем я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен, мы сможем его отстоять», — заявил Таски, которого спросили, хотел бы он встретиться с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
«Почему бы и нет. Против этой команды я играл уже два раза, когда выступал за «Штутгарт». Мы будем рады, если жребий принесёт нам сильных соперников типа «Барселоны», — поведал Таски в интервью интернет-изданию Bobsoccer.
Немецкому футболисту турецкого происхождения задали вопрос, готов ли он завершить карьеру в «Спартаке».
«Почему бы и нет. Мне в «Спартаке» нравится, словом, я вполне могу себе представить, что именно здесь завершу свою карьеру. Но пока у меня контракт ещё год, посмотрим, смогу ли его продлить», — заявил 30-летний защитник, который выступает за красно-белых с 2013 года.