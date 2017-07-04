Кокорин будет капитаном «Зенита» в контрольном матче с «Аустрией»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч с венской «Аустрией», который состоится в Австрии, где петербургская команда проводит сборы.
Капитаном «Зенита» в предстоящей игре будет нападающий Александр Кокорин. Новичок сине-бело-голубых Леандро Паредес начнёт встречу на скамейке запасных.
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Эрнани, Карпов, Цаллагов, Нобоа, Маурисио, Молло, Мак, Кокорин, Дзюба.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Аустрия» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск.